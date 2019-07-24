2019/07/24 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر محافظ بغداد فلاح الجزائري، الاربعاء، ان اعلان نتائج المتقدمين على التعيينات في التربية متوقف على حسمها من رئاسة مجلس الوزراء، داعيا الى أهمية حسم الموضوع سريعا.وقال مكتب الجزائري في بيـان وتلقته وكالة صدى، إن “محافظ بغداد فلاح الجزائري بحث خلال ترؤسه اجتماعا موسعا للهيئة التربوية بحضور جميع مدراء التربية في جانبي الكرخ والرصافة،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بغداد:تعيينات التربية أصبحت في ملعب رئاسة الوزراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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