2019/07/24 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NcT2LYZqggk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمباشر | امام انظار الحكومة .. #الابتزاز يعيق معاملات المواطنين !!) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالمباشر | امام انظار الحكومة .. #الابتزاز يعيق معاملات المواطنين !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).