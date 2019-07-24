2019/07/24 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني NNC اكد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ، اليوم الأربعاء، ان تحالف النصر يطبق العمل بمبدأ “المعارضة التقويمية وأكد العبادي في حوار خاص لـ”المركز الخبري الوطني NNC” ، ان” النصر يطبق العمل بمبدأ ” المعارضة التقويمية”، مبينا نحن “نحتاج الى جهود حقيقية للاصلاح”.وأضاف “لم اكن افكر بتأسيس كيان سياسي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبادي لـ”NNC”: انا أول من فتح المنطقة الخضراء المركز الخبري الوطني.

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