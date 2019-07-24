2019/07/24 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك الشيب الحدودي اليوم الأربعاء عن إتلاف أرسالية محاصيل زراعية مستوردة (محصولي الطماطة والفلفل )ممنوعة من الاستيراد وحسب الرزنامة الزراعية ، وتضمنت الارسالية (٦) شاحنات (براد) قادمة من إيران.وأكدت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى , ان عملية الاتلاف تمت وفقاً لأحكام المادة (٦٨ / ثانياً ) من قانون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:إتلاف ارسالية محاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد حسب الرزنامة الزراعية في كمرك الشيب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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