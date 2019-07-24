الحشد الشعبي: ستنطلق عملية إرادة النصر الثالثة خلال ايام

2019/07/24 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي ،الاربعاء، انتهاء الصفحة الثانية لعملية ارادة النصر بعد تحقيق جميع اهدافها المرسومة، فيما اشار الى الى ان المرحلة الثالثة من العملية ستنطلق خلال الايام المقبلة.

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