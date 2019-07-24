مراقبة الحكومة النيابية تعتزم استضافة ثلاثة وزراء الأسبوع المقبل

2019/07/24 | 20:24

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية، الخميس، عزمها استضافة ثلاثة وزراء ضمن كابينة رئيس ال...

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