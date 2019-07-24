2019/07/24 | 20:24

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بغداد:سومر نيوز

المنافذ الحدودية تؤكد أتمتة الإجراءات الجمركية مع الجانب السعودي

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