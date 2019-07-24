بحرارة خمسينية.. العراق في “ذروة” الموجة الساخنة

2019/07/24 | 20:24

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سومر نيوز: بغداد..



تشير التوقعات الجوية إلى استمرار تأثير موجة الحر، لتصل ذورتها، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، مع توقعات ...

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