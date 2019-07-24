2019/07/24 | 20:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بحرارة خمسينية.. العراق في “ذروة” الموجة الساخنة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
تشير التوقعات الجوية إلى استمرار تأثير موجة الحر، لتصل ذورتها، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، مع توقعات ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بحرارة خمسينية.. العراق في “ذروة” الموجة الساخنة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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