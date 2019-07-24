الرافدين يرفع مبلغ سلفه للموظفين ويحدد شرطه

2019/07/24 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن زيادة مبلغ السلفة لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف إلى 25 مليون دينار.

وقال المصرف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، إنه "تم زيادة مبلغ السلفة الى 25 مليون دينار للموظفين الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين حصرا والحاصلين على بطاقة الماستر كارد الدولية".وطالب المصرف الموظفين إلى زيارة فروعه في بغداد والمحافظات لغرض التقديم على السلفة.انتهى

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