مراقبة الحكومة النيابية تعتزم استضافة ثلاثة وزراء الأسبوع المقبل

2019/07/24 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أعلنت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية، الخميس، عزمها استضافة ثلاثة وزراء ضمن كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال الأسبوع المقبل، فيما عزت الأمر إلى وجود بعض الإشكاليات في عمل تلك الوزارات وتطبيقها للبرنامج الحكومي.وقال عضو اللجنة محمد كريم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية […]

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