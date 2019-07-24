بالوثيقة … مطالبات وتواقيع لاعفاء مدير عام شركة سومو من منصبه

2019/07/24 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد قدم النائب عدي عواد، الاربعاء، طلبا معززا بتواقيع لإعفاء مدير عام شركة سومو وجميع اعضاء مجلس الإدارة وذلك بسبب عدم القناعة بألاجوبة وعدم كفائتهم ووجود ملفات فساد بحقهم.

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