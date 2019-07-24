2019/07/24 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ خطوة برس أعلنت شرطة الديوانية، اليوم الاربعاء، بان المتهم باحتجاز عائلته كرهائن في قضاء الدغارة سلم نفسه فيما تم تأمين الحماية لافراد العائلة.وقالت الشرطة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “باشراف ميداني مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات وبعد جهد كبير تمكنت القوات الامنية التابعة إلى قيادة شرطة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المتهم باحتجاز عائلته في الديوانية يسلم نفسه للقوات الامنية وكالة خطوة برس.

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