2019/07/24 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس للمرة الثانية على التوالي في غضون أقل من شهرين اضطرت السلطات في فرنسا، اليوم الأربعاء، إلى رفع الإنذار إلى المستوى الأحمر نتيجة موجة حر شديد تضرب البلاد منذ يوم الاثنين الماضي.حذرت وزيرة الصحة الفرنسية آنييس بوزين المواطنين من خطر موجة الحر معلنة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب وقوع ضحايا.وقالت، خلال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا ترفع الإنذار للمستوى الأحمر بعد تجاوز الحرارة 40 درجة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا ترفع الإنذار للمستوى الأحمر بعد تجاوز الحرارة 40 درجة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا ترفع الإنذار للمستوى الأحمر بعد تجاوز الحرارة 40 درجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).