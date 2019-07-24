شرطة بابل تعلن القبض على 4 اشخاص بينهم متهم بالقتل خلال الـ 24 ساعة الماضية

2019/07/24 | 20:29

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بغداد اليوم _ بابل

بغداد اليوم _ ديالى

حصلت (بغداد اليوم) على صور لما سببه هجوم عناصر من تنظيم داعش، صباح اليوم الاربعاء، على قرية زراعية قرب ناحية جلولاء، شمال شرق محافظة ديالى.

وتظهر الصور، تعرض شاحنة لنقل المشتقات النفطية، وآلية زراعية، لأضرار بفعل الهجو

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، الأربعاء، اعتقال متهم محكوم بالاعدام بعد احتجازه لافراد عائلته كرهائن، في احدى مناطق المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "باشراف ميداني مباشر من قبل قائد شرطة محافظة ال

بغداد اليوم - بغداد

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، انتهاء الصفحة الثانية لعملية ارادة النصر بعد تحقيق جميع اهدافها المرسومة، فيما اشار الى الى ان المرحلة الثالثة من العملية ستنطلق خلال الايام المقبلة .

وقال مدير الحركات في هيئة الحشد الشعبي

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