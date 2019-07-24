اتفاق عراقي سعودي على عقد اجتماع في البصرة لإكمال الإجراءات الكمركية في منفذ عرعر

2019/07/24 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

بغداد

اتفق العراق

والسعودية، اليوم الأربعاء، على عقد اجتماع في محافظة البصرة، لإكمال الإجراءات

الكمركية في منفذ عرعر الحدودي بين البلدين.

وذكرت هيأة

المنافذ الحدودية العراقية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن

“ذلك جاء ضمن الاجتماعات الثنائية والتنسيقية التي تجري اعمالها في المملكة

العربية السعودية وترأس رئيس هيأة المنافذ الحدودية كاظم العقابي وفد العراق

التفاوضي في اجتماع النقل والمنافذ والموانئ في المجلس التنسيقي العراقي السعودي

لتنشيط الحركة التجارية بين البلدين الجارين على أساس مبدأ الشراكة والتعامل

بالمثل”.

وأضاف البيان،

أن “اليوم الثاني من اللقاءات شهد الاجتماع بمحافظ الكمارك السعودي أحمد

الحقباني حيث تم مناقشة الإسراع في ربط منفذ عرعر من الجانب العراقي وجديدة عرعر

في الجانب السعودي على أن يتاح لكلا المنفذين الاطلاع على البيانات الكمركية

للجانبين”.

وأكد الجانب

السعودي، بحسب البيان، على “إيلاء الأهمية على اختيار جهة تتولى موضوعة صيانة

جميع أبنية المنفذ، والاتفاق على أن يكون الاجتماع المشترك بين الجانبين انعقاده

في محافظة البصرة في العراق”.

وأشار البيان،

الى أن “أعمال اللجنة الثنائية العراقية السعودية ستستمر للفترة من 25-23

تموز الجاري وقد نوقشت عدة محاور واتخذت التوصيات المناسبة لتفعيل العمل في منفذ

عرعر ونسب الإنجاز المتحققة لإنجازه لفتح آفاق التبادل التجاري بين البلدين”.

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