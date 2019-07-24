توقيف طبيب بيطري من بابل هدد إحدى السفارات العربية العاملة في البلاد

2019/07/24 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

بابل

أعلن مكتب

المفتش العام بوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، توقيف طبيب بيطري من محافظة بابل،

هدد إحدى السفارات العربية العاملة في البلاد.

وذكر مكتب

المفتش العام، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “المفرزة

الخاصة بمديرية التحري والتحقق التابعة لمكتب المفتش العام بوزارة الداخلية، تمكنت

من إلقاء القبض على طبيب بيطري من محافظة بابل هدد إحدى السفارات العربية العاملة

بالبلاد، واودعته التوقيف بأمر قضائي”.

وأضاف البيان،

أن “العملية تمت على خلفية ورود شكوى لمكتب المفتش العام من إحدى السفارات

العربية العاملة في العراق، ادعت فيها تلقيها تهديدا بالاستهداف من قبل أحد

الأشخاص القاطنين في محافظة بابل”.

وتابع، أن

“الشكوى دعت المفتش العام، جمال الأسدي، إلى توجيه مديرية التحري والتحقق

التابعة لمكتبه الى التحرك السريع وجمع المعلومات عن الشخص واتخاذ الاجراءات

اللازمة بحقه بالتنسيق مع القضاء، وقد أشرف شخصياً على القضية، حيث تمكنت المديرية

وفي غضون يومين اثنين فقط من التوصل الى الشخص والتعرف عليه، حيث ظهر أنه طبيب

بيطري يسكن محافظة بابل، وأنه قام بالفعل بتهديد السفارة”.

ولفت بيان

مكتب المفتش العام، إلى أنه “قام باستحصال أمر قضائي بالقبض على المتهم، من

قاضي تحقيق محكمة الحلة، وقد تمكنت مفرزة المديرية المكلفة بالمهمة من تنفيذ أمر

القبض، وقد اعترف بجريمته وصدّق اعترافه قضائياً، وأحيلت قضيته الى قاضي تحقيق

محكمة الرصافة الذي أمر بإيداعه التوقيف للتحقيق معه”، مشيراً إلى أن

“التحقيقات مازالت مستمرة إلى الآن لمعرفة الدوافع التي دعته الموقوف لتهديد

السفارة واقدامه على هذا الفعل”، دون الكشف عن اسم السفارة.

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