2019/07/24 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش السوداني إحباط محاولة انقلاب شارك فيها رئيس هيئة الأركان المشتركة، وعدد من الضباط رفيعي المستوى، إلى جانب قيادات من الحركة الإسلامية، وحزب المؤتمر الوطني العام الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير.

فيما أعلنت القوات المسلحة في بيان لها اليوم عن كشفها لمحاولة انقلابية شارك فيها الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة، بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد وتم التحفظ عليهم وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم".

وأكد بيان القوات المسلحة السودانية "هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة هو إجهاض ثورة الشعب المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني".

واعتقل المجلس العسكري السوداني، اليوم الأربعاء، ضباطا كبارا واثنين من قيادات النظام السابق بتهمة تدبير انقلاب، حسبما صرح مصدر عسكري لوكالة الأناضول.

يشار إلى أن وسائل إعلام سودانية نشرت بعض أسماء ضباط الجيش السوداني المعتقلين، حيث جاء من بينهم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، بالإضافة إلى القياديين علي كرتي والزبير أحمد الحسن.

انتهى .



أ .



ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوداني يحبط محاولة انقلاب شارك فيها رئيس الأركان المشتركة وضباط آخرون) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوداني يحبط محاولة انقلاب شارك فيها رئيس الأركان المشتركة وضباط آخرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).