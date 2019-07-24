ادارة الطلبة: مفاوضات الاندية مع لاعبي الفريق غير شرعية

2019/07/24 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعتبرت ادارة نادي الطلبة الرياضي، ان المفاوضات التي تجريها ادارات الاندية الاخرى مع لاعبي فريق كرة “الانيق” غير شرعية.وذكر النادي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “ادارة الطلبة، تستغرب تحركات ادارات أندية الدوري الممتاز لكرة القدم على اللاعبين دون الالتزام بأخلاقيات العمل الرياضي، مؤكدة انها غير شرعية”.واوضح أن “الايام القليلة […]

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