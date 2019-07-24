العمليات المشتركة تصدر بياناً حول القطعات المشاركة بعملية إرادة النصر

2019/07/24 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة العمليات المشتركة، الاربعاء، بياناً بشأن عملية إرادة النصر التي انطلقت في مناطق شمال بغداد والقطعات العسكرية والامنية المشاركة فيها.وذكرت القيادة في بيانها : اشتركت في هذه المرحلة من هذه العملية قيادة عمليات بغداد (المحور الاول ) من خلال مقر لواء المشاة 23 ووحداته – والفوج الآلي لقيادة عمليات بغداد – فوج استطلاع […]

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