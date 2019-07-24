2019/07/24 | 20:33

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عاجل | الجيش السوداني: المحاولة الانقلابية هدفت إلى إعادة النظام السابق للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي

عاجل | الجيش السوداني: المحاولة الانقلابية هدفت إلى إعادة

النظام السابق للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي

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