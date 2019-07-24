2019/07/24 | 20:33

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ممثل خامنئي: شباب العراق يعشقون الولي الفقيه

كلمة -

بغداد

قال مجتبى حسيني ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في

العراق، يوم الاربعاء، إن الشباب العراقي وفصائل المقاومة، ولائيون

ويعشقون الولي الفقيه.

وفي الـ 07 سبتمبر ٢٠١٨ اقتحم المئات من الشباب في البصرة مقر

القنصلية الإيرانية واحرقوها بعد أن انزلوا العلم الإيراني منها في

إشارة إلى رفض نفوذ إيران في العراق.

و خلال الاجتماع الثاني العام للناشطين المهدويين الذي عُقد في

مدينة مشهد، ونشرت تفاصيله وكالة أنباء فارس، اليوم (24 تموز 2019).

وأضاف حسيني أن “الثورة الاسلامية أثارت الهلع لدى عالم الاستكبار،

والسبب في ذلك هو أن الرئيس الاميركي متخبط في أهدافه، ولا يعرف

ماذا عليه أن يفعل في مواجهة هذه القوة المتنامية”.

وأردف أن “إحدى فتن العدو في الوقت الحاضر، تتمثل في إثارة اليأس

والخلافات بين الشعب، قائلاً أن “السبيل لمحاربة الاعداء يتمثل في

المقاومة الاقتصادية بمعنويات عالية”.

ولفت ممثل خامنئي إلى أن “الشباب العراقي وفصائل المقاومة، ولائيون

ويعشقون الولي الفقيه، وعندما نذهب إلى مختلف المناطق، يرحبون بنا

بشكل جيد للغاية..



إن هذه الامور تؤدي إلى تلاحم الشعبين، وعلينا

زيادة نقاط القوة هذه لمواجهة الأميركان”.

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