2019/07/24 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CdIfPH0gpqk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البخور اليمني عادة وموروث تقليدي قديم) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البخور اليمني عادة وموروث تقليدي قديم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).