آمر اللواء 14:الحشد الشعبي انهى تفتيش 96كم مربع ضمن قاطع عمليات الطارمية

2019/07/24 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آمر اللواء 14 في الحشد الشعبي احمد المكصوصي , اليوم الاربعاء , الحشد الشعبي انهى تفتيش 96 كيلو متر مربع ضمن قاطع عمليات الطارمية .

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