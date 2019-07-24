الفتح: لا يمكن تحقيق الامن والاستقرار بالبلاد لهذا السبب

2019/07/24 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاصأعرب النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، اليوم الاربعاء، خشيته من استمرار البقاء الامريكي على الاراضي العراقية، مؤكدا ان الامن والاستقرار لا يمكن تحقيقه في ظل وجود تلك القوات.

وقال قدو، في حديث لـ النبأ للإخبار، ان "امريكا تستخدم سياسة التمييز ضد بعض المكونات، وتتعامل مع بعض المكونات الاخرى على اساس الصداقة الاستراتيجية".

واضاف، ان "علاقة واشنطن ببعض الشخصيات السياسية، سيشكل عائقا امام الوصول الى قرار لإخراج القوات الامريكية من البلاد".

وأشار الى، ان "الاستقرار الامني والسياسي لا يمكن ان يتحقق في ظل وجود القوات الامريكية التي تتدخل في الشأن العراقي".



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