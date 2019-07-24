2019/07/24 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوجزت قيادة عمليات قاطع شرق الانبار للحشد الشعبي، الاربعاء، مهامها ضمن عملية ارادة النصر بمرحلتها الثانية.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان قيادة شرق الانبار بألويتها الثاني و السابع واللواء 27 وبمشاركة فرقة المشاة العاشرة بالجيش العراقي انهت تفتيش جزيرة الكرمة وجزيرة الخالدية وناظم التقسيم والثرثار وطريق يا حسين انتهاء بالخط الفاصل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات شرق الانبار للحشد الشعبي توجز مهامها ضمن عملية إرادة النصر الثانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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