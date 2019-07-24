2019/07/24 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بالقبض على متهمين بالخطف في الديوانية.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “مفارز قسم مكافحة الإجرام في الديوانية تمكنت من إلقاء القبض على شخصين متهمين بالخطف بعد التعرف على محل تواجدهم كونهم مطلوبين للقضاء وفق المادة ٤٢١”.واضاف “تم التحقيق معهم في التهم المسندة اليهم من أجل إحالتهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بالخطف في الديوانية وكالة خطوة برس.

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