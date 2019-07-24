عودة 95% من الاسرة النازحة الى مناطق سكناها شرقي الرمادي

2019/07/24 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الرمادي محافظة الانبار علي الدليمي، الاربعاء، عن عودة 95% من الاسر النازحة الى مناطق شرقي مدينة الرمادي.وقال الدليمي في تصريح لوكالة الـ /المعلومة/ ان “مناطق الخالدية والحبانية وجزيرة الخالدية والصوفية ومناطق مختلفة شرقي مدينة الرمادي ، شهدت عودة 95% من الاسرة النازحة من مخيمات النزوح في قضاء عامرية الصمود […]

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