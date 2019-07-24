المنافذ الحدودية تؤكد أتمتة الإجراءات الجمركية مع الجانب السعودي

2019/07/24 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي ،الاربعاء، أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على أهمية أتمتة الإجراءات الجمركية بين البلدين في التبادلات التجارية في منفذ عرعر الحدودي.

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