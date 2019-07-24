2019/07/24 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ،الاربعاء، مع لجنة التنمية الاقتصادية الآسيوية سبل تطوير مطار بغداد الدولي ومشاريع اخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تبحث مع التنمية الاقتصادية الآسيوية توسعة مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تبحث مع التنمية الاقتصادية الآسيوية توسعة مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).