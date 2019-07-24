المفوضية: مستعدون لإجراء الانتخابات المحلية في عموم العراق بموعدها

2019/07/24 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت أن مجلس النوّاب أخذ بأغلب مقترحاتها الفنية بشأن عملية الاقتراع بغداد – وعد الشمري: أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس الاربعاء، قدرتها على تنفيذ قانون انتخابات مجالس المحافظات بجميع فقراته لاسيما المتعلقة بمحافظة كركوك، مشيرة إلى أن مجلس النواب اخذ بأغلب مقترحاتها المتعلقة بالإجراءات الفنية لعملية الاقتراع.وقال عضو مجلس المفوضين رياض البدران، إن ...

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