الصحف الإيرانية متوجسة من “ترامب البريطاني ” وظريف يحذر: طهران تحمي الخليج

2019/07/24 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تكليف بوريس جونسون حكومة المملكة المتحدة الصباح الجديد ـ وكالات: غداة اختياره رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا وبالتالي رئيسا للوزراء، حظي بوريس جونسون امس الأربعاء بتغطية واسعة في الصحف الإيرانية التي شبهه بعضها بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.وكان أعلن حزب المحافظين في بريطانيا امس الثلاثاء فوز وزير الخارجية السابق بوريس جونسون بزعامة الحزب، ومن ...

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