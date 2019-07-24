فرنسا وإيطاليا والدنمارك تؤيد خطّة بريطانيا لحماية هرمز وأخرى تدرس الانضمام اليها

2019/07/24 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعمل فيها الطائرات إضافة الى السفن الصباح الجديد ـ وكالات: كشف ثلاثة دبلوماسيين كبار في الاتحاد الأوروبي أنّ فرنسا وإيطاليا والدنمارك أيّدت مبدئياً خطّة بريطانية لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز وذلك بعد أن احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني.وأوضح الدبلوماسيون حسب وكالة رويترز، أنّ بريطانيا اقترحت الفكرة ...

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