مجلس النواب يتعهد بإستقبال “حافل” للاعب عراقي رفض مواجهة اسرائيلي

2019/07/24 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أشاد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، اليوم الأربعاء، بموقف وفد منتخب العراق للمواي تاي المشارك في نهائيات بطولة العالم المقامة في تايلند، مشيراً الى ان قرار انسحاب اللاعب علي الكناني المرشح للقب البطولة والذي أوقعته القرعة مع خصم من إسرائيل يعد “موقفا بطولياً مشرفاً لشخصه ولبلده ولكل رياضي في البلاد”.[…]

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