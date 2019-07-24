الحشد الشعبي يعلن نتائج المرحلة الثانية من عمليات

2019/07/24 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

انهت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء ، مهامها الأمنية في عمليات إرادة النصر بمرحلتها الثانية التي انطلقت يوم السبت الماضي بمشاركة أكثر من

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