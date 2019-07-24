بلدية النجف تباشر باستبدال شجرة الكاربس بـ

2019/07/24 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

اعلنت مديرية بلدية النجف الاشرف، اليوم الاربعاء عن المباشرة بأستبدال شجرة الكانو كاربس المنتشرة في شوارع المدينة باشجار صديقة للبيئة دائمة الخضرة ذات

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