المرور توجه دعوة لأصحاب المركبات كافة

2019/07/24 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وجهت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، دعوة لأصحاب المركبات كافة.

وقال النقيب فادي الخزعلي بعلاقات وإعلام المرور في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" كانت لنا وقفة اليوم الأربعاء، في موقع التاجيات للوقوف على انسيابية عملية تثبيت اللوحات".وأضاف" حيث وجه مدير المرور العام كافة اصحاب المركبات الى مراجعة المواقع لتثبيت لوحاتهم ومنها الحمل والانشائية كونها متوفرة وبكثرة ولم يراجع أصحابها منذ فترة".وأشار" كما وجه مدير المرور باتصال المواطن على الخط الساخن {440} من الصباح ولغاية انتهاء الدوام الرسمي او الحضور الى مكتبه شخصيا في حال تعرضه لعملية ابتزاز قد تحصل في مواقع التثبيت وجه".انتهى

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