رفع الكتل الكونكريتية عن شارع حيوي جنوب بغداد مغلق منذ 13 عاماً

2019/07/24 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية عن شارع 32 ضمن المحلة 808 ضمن منطقة الاثوريين في الدورة جنوب بغداد وفتح الشارع بالكامل امام حركة السير والمرور.

وذكرت الأمانة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة تم رفع الكتل الكونكريتية عن الشارع المذكور والمغلق منذ سنة 2006 ولتباشر بعدها كوادر بلدية الدورة بحملة لتنظيف وتأهيل الشارع".انتهى

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