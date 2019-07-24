2019/07/24 | 20:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العبادي : انا أول من فتح المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اكد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ، اليوم الأربعاء، ان تحالف النصر يطبق العمل بمبدأ "المعارضة ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العبادي : انا أول من فتح المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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