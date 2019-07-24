العبادي : انا أول من فتح المنطقة الخضراء

2019/07/24 | 20:56

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بغداد:سومر نيوز

اكد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ، اليوم الأربعاء، ان تحالف النصر يطبق العمل بمبدأ "المعارضة ا...

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