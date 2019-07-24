2019/07/24 | 21:04

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سائرون تنفي وجود حراك لـ "الصدر والعبادي" للإطاحة بـ "عادل عبد المهدي"

كلمة -

بغداد

نفى تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، وجود

حراك للإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي بالتعاون مع حيدر

العبادي.

وقال النائب عن التحالف رعد المكصوصي في تصريحات اطلع عليها

موقع كلمة الإخباري، ان "الانباء، التي تحدثت عن

حراك الصدر والعبادي للإطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي، غير صحيحة، ولا

يوجد هكذا حراك اطلاقا".

وبين المكصوصي ان "الصدر لو اراد تغيير عبد المهدي، لأعلن ذلك بشكل

علني وواضح، فهو لا يتحرك ويعمل خلف الكواليس".

وأضاف ان "التيار الصدري، وتحالف سائرون، مازالوا يدعمون عبدالمهدي

وحكومته، وبعد مضي عام على عمرها، سوف يتم تقييم اداء الحكومة ومدى

تطبيق برنامجها الحكومي".

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