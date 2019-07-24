أنقرة تتنبأ بخطوة وشيكة بشأن الأزمة السورية

2019/07/24 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إنه

من المتوقع الإعلان عن تأسيس اللجنة الدستورية في سوريا في الأيام

القليلة المقبلة.وأضاف أن هذا الإعلان المرتقب يعتبر خطوة طال انتظارها في ظل تعثر

الجهود الرامية لحل الأزمة السورية المستمرة منذ 8 سنوات.وكان تشاووش أوغلو بحث قبل يومين مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف،

الأوضاع في #سوريا، وأكدا اهتمامها بالانتهاء من تشكيل اللجنة

الدستورية.وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية أن الطرفين "بحثا سير عملية

التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية تماشيا مع أحكام قرار

مجلس الأمن الدولي رقم 2254، حيث أكدا الاهتمام المتبادل بالانتهاء من

تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها في أسرع وقت".

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