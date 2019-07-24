2019/07/24 | 21:06

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وزير الدفاع يكشف عن خطة لسحب القوات العسكرية من داخل المدن وتسليم الملف للشرطة

استعرضت وزارة الدفاع، الاربعاء، لوفد من مجلس النواب سحب القوات

التابعة لها من المدن وتسليم الملف الامني لقوات الشرطة.

وذكر بيان لمكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد ، ان

"حداد زار مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النائب محمد رضا مقر وزارة

الدفاع العراقية، وكان في استقبالهم وزير الدفاع نجاح الشمري وكبار

القادة العسكريين وضباط الجيش، وجرى بحث السبل الكفيلة للنهوض بواقع

الوزارة وتطوير خططها واستكمال الجهود لعملية بناء القوات المسلحة

والارتقاء بقدراتها، وتثبيت دعائم الأمن والإستقرار في عموم

البلاد".وشدد حداد بحسب البيان "على أهمية تطوير أداء المؤسسة العسكرية

ومواكبة التطورات والتقنيات الحديثة ورفع القدرات القتالية من

التدريب والتسليح بما ينسجم مع حجم التحديات الأمنية، مشيرا الى

"ضرورة استمرار التعاون بين مجلس النواب ووزارة الدفاع والتنسيق

المباشر مع لجنة الأمن والدفاع النيابية، فضلاً عن أهمية التعاون

بين الوزارة وقوات البيشمركة وفصائل الحشد الشعبي، لمسك الأرض

وتوحيد الجهود لاستقرار الأوضاع في البلد، وبخاصة المحافظات التي

تعرضت للعمليات الإرهابية".واستعرض الشمري أهم أعمال ومنجزات الوزارة ونبذة مختصرة عن الخطط

المدروسة التي من شأنها تعزيز القدرات القتالية لمواجهة التحديات

وتأمين المناطق، والتنسيق مع وزارة الداخلية لسحب القوات العسكرية

من داخل المدن وتسليم الملف الأمني للشرطة والمؤسسات الأمنية

المحلية، ومواصلة الجهود لإعادة بناء الجيش والاهتمام بالحالة

الإدارية والمعنوية لأفراد القوات المسلحة من ضباط ومراتب بمختلف

الصنوف العسكرية.

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