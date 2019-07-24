كاتانيتش يعلن التشكيلة النهائية لاسود الرافدين المشاركة في بطولة غرب اسيا بكربلاء

2019/07/24 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، عن القائمة النهائية لاسود الرافدين المشاركة في بطولة غرب اسيا نهاية الشهر الجاري.وذكر بيان لاعلام اتحاد الكرة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، بأنه "اعلن مدرب منتخبنا الوطني، كاتانيتش، قائمة اسود الرافدين المشاركة في بطولة غرب اسيا في كربلاء نهاية الشهر الجاري".

ونقل المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة عن كاتانيتش، قوله "ضمت القائمة لحراسة المرمى جلال حسن ومحمد حميد ومحمد صالح، وللدفاع احمد ابراهيم وميثم جبار وسعد ناطق ونجم شوان وعلاء مهاوي وسامح سعيد وضرغام اسماعيل ومصطفى محمد، ولخط الوسط صفاء هادي وامجد عطوان وحسين علي ومازن فياض وكرار نبيل ومحمد قاسم ومهدي كامل وابراهيم بايش وهمام طارق، وللهجوم علاء عباس ومهند عبد الرحيم وايمن حسين".

واضاف، بأنه "سيتجمع المنتخب في كربلاء يوم الخميس 25 الجاري باستثناء لاعبي الزوراء، الذين سيتم التحاقهم عقب نهائي الكاس في اليوم الآتي.انتهى/ ع

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