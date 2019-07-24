2019/07/24 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قالت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية، الأربعاء، إن شركة فيسبوك ستدفع غرامة قياسية قيمتها خمسة مليارات دولار، لتسوية تحقيق حكومي في انتهاك خصوصية المستخدمين، كما ستعيد الشركة هيكلة نهجها بشأن الخصوصية.وصوتت اللجنة بأغلبية ثلاثة أعضاء مقابل اثنين لصالح التسوية التي لا تزال بحاجة إلى موافقة المحكمة عليها، حيث أيد الجمهوريون التسوية بينما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 5 مليارات دولار غرامة على فيسبوك لانتهاكها خصوصية المستخدمين وكالة خطوة برس.

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