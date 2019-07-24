برلمان كوردستان يطالب بغداد التزاماً بقرار الجنائية العليا

2019/07/24 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت لجنة شؤون شهداء وضحايا الابادة الجماعية والسجناء السياسيين في برلمان كوردستان بيانا، اليوم الاربعاء، بشأن العثور على ثلاثة مقابر جماعية للمؤنفلين الكورد ابان النظام السابق في ثمانينيات القرن الماضي، مطالبة بغداد الالتزام بقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا بالبحث عن المقابر الجماعية وتعويض ذوي الضحايا.

وجاء في البيان الذي ورد لشفق نيوز، ان فرق البحث عن المقابر الجماعية تمكنت امس الثلاثاء، من العثور على ثلاثة مقابر جماعية تعود لجريمة الانفال التي ارتكبت ضد ابناء الشعب الكوردستاني، معربة عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا.

وعد البيان العثور على هذه المقابر بعد 31 عاما من ارتكاب الجريمة دليلا على جريمة الابادة الجماعية "الجينوسايد" ضد شعب كوردستان، مشددا على العالم اجمع ان ينظر الى "حجم وحشية هذه الجريمة".

وطالب البيان الحكومة العراقية ووفقا لقرار المحكمة الجنائية العليا ان تلتزم بتعويض ذوي ضحايا الابادة الجماعية، مؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية في اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية من اجل العثور على رفات ضجايا الجينوسايد ونقل رفاتهم الى مناطهم وتسليمها الى ذويهم.

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