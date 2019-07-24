مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسته ليوم غد الخميس

2019/07/24 | 21:31

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بغداد اليوم- بغداديعتزم مجلس النواب التصويت على قانون مشروع الهيأة البحرية العراقية العليا، وقراءة ومناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة بالانضمام الى لجان واتفاقيات دولية أخرى، خلال جلسته يوم غد الخميس.ونشرت رئاسة البرلمان جدول اعماله في جلسة الغد التي ستعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً، لمناقشة عدد من القوانين والاتفاقيات، بينها التصويت من حيث المبدأ على مشروع التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.





بغداد اليوم- بغداد

كشف تحالف المحور، اليوم الأربعاء، عن تقديم خميس الخنجر، مرشحات جدد لحقيبة التربية الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وقال القيادي في التحالف كامل الدليمي، لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك ثلاثة اسماء جدد قدمت كمرشحين لشغل حق

بغداد اليوم- كردستان

كشف مصدر سياسي، في إقليم كردستان، الأربعاء، حقيقة طلب وزارة الخزانة الأميركية من الإقليم تسليم محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب الى السلطات العراقية.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إ

بغداد اليوم- خاص

كشف رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، الأربعاء، عن تشكيل لجنة تمثل الحكومة المحلية في البصرة، مهمتها الاشتراك بالمفاوضات الجارية بين وزارتي التجارة الكويتية والعراقية.

وقال البزوني لـ(بغداد اليوم)، ان "لجنة تمثل الحكوم

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