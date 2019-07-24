تايلاند.. مقتل 4 بينهم 3 عسكريين في هجوم على مركز للجيش ‎

2019/07/24 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

قتل أربعة أشخاص، يوم الأربعاء، بينهم

3 عسكريين، في هجوم شنته جماعات متمردة على مركز للجيش جنوبي تايلاند.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن مجموعة

متمردة تمكنت من سرقة 5 بنادق آلية من مركز للجيش في مدينة باتاني، ثم فتحت

النيران على عناصر المركز.

وأضافت أن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن

مقتل أربعة أشخاص، وجرح اثنين آخرين.

وأشارت إلى أن بين القتلى ضابط صف في

الجيش التايلاندي، واثنين آخرين من جنود الدفاع التطوعي، وشخصًا مدنيًا من سكان

مدينة باتاني (جنوب).

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