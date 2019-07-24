إتلاف ارسالية محاصيل زراعية مستوردة في منفذ الشيب الحدودي

2019/07/24 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك

الشيب الحدودي، اليوم الأربعاء، عن إتلاف أرسالية محاصيل زراعية مستوردة (محصولي

الطماطة والفلفل ) ممنوعة من الاستيراد وحسب الرزنامة الزراعية ، وتضمنت الارسالية

(٦) شاحنات (براد) قادمة من إيران.

وأكدت الهيئة في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه،ان “عملية الاتلاف تمت وفقاً لأحكام المادة (٦٨ / ثانياً

) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل”.

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