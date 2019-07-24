شرطة بابل تعلن القبض على 4 اشخاص بينهم متهم بالقتل

2019/07/24 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل

أعلنت قيادة الشرطة بمحافظة بابل،

اليوم الاربعاء، القبض على 4 اشخاص، بمناطق متفرقة من المحافظة، بينهم متهم بالقتل

خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، أن “قيادة الشرطة وخلال ممارسات سيطراتها

الأمنية، تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم المحافظة، ومن خلال إجراءات عملية

التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات بالاشتراك والتعاون مع المرور والاستخبارات وجهاز

الامن الوطني ومفارز أمن الافراد، تمكنت من اعتقال 4 اشخاص بينهم متهم بالقتل”.

وأضاف البيان، أن “مفارز

الشرطة في سيطرة الشهيد سلام شنون (النيل)

شمالي الحلة، تمكنت من اعتقال متهم ضبط بحوزته نحو (32) حبة مخدرة ، كما ألقت

القبض على آخر مطلوب وفق المادة (406 ق ع قتل عمد) بعد تدقيق معلوماته في حاسبة

التسجيل الجنائي”.

وتابع بيان شرطة بابل، أن “مفارز

سيطرة الباشية بناحية الحمزة الغربي، جنوبي المحافظة، تمكنت من ضبط عجلة صالون

تحمل مشروبات كحولية والقبض على شخصين كانا يستقلانها”.

ولفتت قيادة الشرطة، إلى أن “جميع

المواد ضبطت وفق محضر أصولي، وتمت إحالة المعتقلين الى الجهات المختصة لاتخاذ ما

يلزم بحقهم من الإجراءات القانونية”.

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