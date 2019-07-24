استقالة عدد من الوزراء البريطانيين بعد تنصيب “جونسون” رئيسا للحكومة

2019/07/24 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، عن استقالته من منصبه بعد تكليف رئيس الوزراء الجديد، بوريس جونسون، بتشكيل حكومة جديدة.وكتب هانت في حسابه على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “كنت سأتشرف بمواصلة أداء مهامي في وزارة الخارجية، لكنني أدرك حاجة رئيس الوزراء الجديد لاختيار فريقه”.وأضاف هانت أن جونسون عرض عليه منصبا وزاريا آخر، […]

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