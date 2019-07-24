2019/07/24 | 21:35

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وزير الاتصالات يعلن قرب إطلاق تخفيض جديد لأسعار الانترنت

كلمة

- بغداد

أعلن وزير الاتصالات نعيم الربيعي، يوم الاربعاء، عن قرب

إطلاق تخفيض اخر في اسعار سعات الانترنت، المباعة الى شركات

الاتصالات.

وقال الربيعي خلال مقابلة تلفزيونية اجرتها معه قناة روداو ان

"الوزارة تسعى لتمرير قرارات عبر صانعي القرار تساهم في تطوير عمل

شبكات الاتصالات المحلية، حيث سيتم تخفيض السعات بعد اكتمال عمليات

اعادة تاهيل البنى التحتية".

وتابع "سيكون هنالك تعاون مع وزارة الاتصالات في اقليم كردستان،

للسعي نحو تقريب السعر بين باقي مناطق العراق، وتلك التي تباع

في داخل الاقليم".

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